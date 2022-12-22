Больше тестов – лучше звук

22.12.2022 11:35

Force Technology, компания, которая оказывает консультационные услуги в области современных технологий и является одним из крупных сертификационных органов в Дании (компания имеет собственные калибровочные лаборатории, существляет выездные проверки и проводит измерения), заключила партнёрские отношения с центром Sound Hub Denmark; последний предоставляет стартапам, малому и среднему бизнесу и корпорациям доступ к производственному и испытательному оборудованию и возможность пользоваться услугами высококвалифицированных инженеров, разработчиков и пр. Цель сотрудничества: расширить спектр доступных услуг и ресурсов, которые можно получить в Sound Hub.



В частности, Force Technology будет предоставлять желающим свои объекты и лаборатории для тестирования, калибровки и анализа, а также даст возможность пройти обучение и получить специализированные консультации. Одной из таких лабораторий является лаборатория качества звука SenseLab, расположенная недалеко от Копенгагена. Продукция тестируется в условиях, максимально приближенных к реальным, а обширная библиотека записанной речи и звуковых сцен предлагает уникальные справочные материалы. Оценка восприятия, полученная в SenseLab, является жизненно важным этапом разработки новых продуктов и устройств, оптимизированных в соответствии с ожиданиями и потребностями конечных пользователей. За последние 20 лет в лаборатории было протестировано множество новых разработок, от кодеков, громкоговорителей и наушников до слуховых аппаратов и автомобильных систем, а в число клиентов Force Technology входят Jabra, Siemens, Bluetooth Special Interest Group, Google, Phonak и Датская радиовещательная корпорация.



Объединение усилий Force Technology и Sound Hub Denmark приведёт к появлению уникального сочетания субъективной и объективной оценки качества звука продукта, позволит поддержать и усилить конкурентоспособность компаний, особенно малых и средних предприятий, работающих в датской аудиоотрасли, с помощью новейших исследований и инноваций. В результате партнёрства стартапы, производители, студенты получат доступ к программной платформе SenseLabOnline для аудиовизуального тестирования и демонстрации новых технологий и звуковых решений, смогут проводить слепые тестирования, а группа экспертов по прослушиванию будет оказывать независимые услуги по оценке качества звука.



