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Больше устойчивости: Wharfedale Evo 4.2


20.10.2021 11:20

 

 

Конструкторы компании Wharfedale разработали новую модель стоек для фирменных громкоговорителей Evo 4.2. Новинка создана с учетом технических особенностей трёхполосных акустических систем, полностью соответствует им стилистически и идеально подходит по размерам.

 

Основной материал – нержавеющая сталь. В комплект поставки входят регулируемые по высоте шипы. Конструкция гасит вибрацию и резонанс динамиков и полностью исключает воздействие каких-либо внешних факторов на колонки, оптимизируя их звучание. Установка Evo 4.2 на одноимённые стойки автоматически решает вопрос с правильным расположением системы в зоне прослушивания, в том числе по высоте, и обеспечивает наиболее полное раскрытие потенциала колонок.

 

Высота стоек в собранном виде составляет 617 миллиметров. Универсальный дизайн позволяет использовать их не только с «целевой» моделью, но и с большинством выпускаемых сегодня акустических систем среднего размера. В России новинка должна появиться в продаже в первой половине 2022 года.

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