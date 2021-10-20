Больше устойчивости: Wharfedale Evo 4.2

20.10.2021 11:20

Конструкторы компании Wharfedale разработали новую модель стоек для фирменных громкоговорителей Evo 4.2. Новинка создана с учетом технических особенностей трёхполосных акустических систем, полностью соответствует им стилистически и идеально подходит по размерам.

Основной материал – нержавеющая сталь. В комплект поставки входят регулируемые по высоте шипы. Конструкция гасит вибрацию и резонанс динамиков и полностью исключает воздействие каких-либо внешних факторов на колонки, оптимизируя их звучание. Установка Evo 4.2 на одноимённые стойки автоматически решает вопрос с правильным расположением системы в зоне прослушивания, в том числе по высоте, и обеспечивает наиболее полное раскрытие потенциала колонок.

Высота стоек в собранном виде составляет 617 миллиметров. Универсальный дизайн позволяет использовать их не только с «целевой» моделью, но и с большинством выпускаемых сегодня акустических систем среднего размера. В России новинка должна появиться в продаже в первой половине 2022 года.