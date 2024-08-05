Большие акустические панели Vicoustic VicPattern Ultra Beat XL

05.08.2024 14:37

Компания Vicoustic пополнила свой ассортимент новыми акустическими панелями VicPattern Ultra Beat XL. Они предназначены для использования в звукозаписывающих студия, комнатах прослушивания, домашних кинозалах и пр.



Новая модель, VicPattern Ultra Beat XL – панели большого размера с так называемым бесшовным дизайном: при установке панелей их стыки почти не видны, что позволяет использовать их на большой площади и комбинировать с другими аксессуарами для коррекции акустических свойств помещения, например, из фирменных серий Pro Audio или Hifi.



Панели VicPattern Ultra Beat XL сделаны из пористо-волокнистого синтетического нетканого волокна с высокими звукопоглощающими характеристиками VicPET Wool, рамки – из МДФ и композитного материала High-Pressure Laminate (HPL), они устойчивы к появлению царапин и легко моются. Новинка выпускается в семи вариантах отделки, пять из них имитируют натуральный древесный узор. Размеры VicPattern Ultra Beat XL: 1190 x 595 мм. В комплект поставки входит монтажный набор VicFix Mini для крепления панели к поверхности стены. При необходимости панели можно установить и на потолок – с помощью фирменного двухметрового профиля VicFix J (продаётся отдельно) – или в углы помещения (используя крепление VicFix Corner), в последнем случае они будут выполнять функцию басовых ловушек.



