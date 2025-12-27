ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Большие амбиции DALI Sonik


27.12.2025 00:21

 

 

Ещё одна новинка датского бренда DALI – серия акустических систем Sonik. В неё входит семь моделей громкоговорителей, при создании которых использовались технологии, опробованные в колонках линеек Kore и Epicon. Модели новой серии подходят как для стереопрослушиваний, так и для оснащения домашнего кинозала. Это полочные Sonik 1 и Sonik 3, напольные Sonik 5, Sonik 7 и Sonik 9, плоские настенные Sonik On-Wall и LCR колонка для домашнего кинотеатра Sonik Cinema. 

 

Производитель заявляет, что линейка Sonik – самый значительный для бренда шаг вперёд с 2018 года, когда была выпущена серия Oberon; она стала мировым эталоном в своем классе, и в DALI рассчитывают, что серию Sonik ждёт такой же успех. Ставка сделана на лаконичный дизайн, стильный внешний вид и отказ от всего лишнего, создающего иллюзию дороговизны, ради доступности более широкому кругу потребителей.

 

Динамики: сверхлёгкий 29-мм твитер с мягким куполом (он обеспечивает более чистые высокие частоты без излишней резкости) и 5¼-дюймовый и 7-дюймовый НЧ/СЧ-динамики, созданные по фирменной технологии Clarity Cone (они уменьшают окрашивание звука и сохраняют естественную чёткость и непринуждённость звучания). В моделях Sonik 7 и Sonik 9 используется гибридная система твитеров, в которой купольная «пищалка» дополнена планарным магнитостатическим твитером размером 17 x 45 мм. Такая конфигурация обеспечивает более широкую дисперсию и лучшее разрешение на высоких частотах, что особенно важно для помещений большой площади и с большим количеством слушателей. Двухканальные порты фазоинвертора сводят к минимуму турбулентность и обеспечивают точную синхронизацию. В тех моделях серии, которые рассчитаны в том числе на настенный монтаж, порт расположен спереди или имеет особую геометрию. Варианты отделки: чёрный ясень, орех, натуральный дуб, белый.

Связанные новости:
 DALI Kupid: любовь с первого взгляда? - 26.12.2025 21:16
 Dali Phantom – премьера новинок на ISE 2025 - 06.02.2025 21:00
 Rubicon пройден, впереди Rubikore - 21.05.2024 12:40
 Беспроводные возможности DALI Equi - 12.10.2021 12:17
 DALI представляет Oberon C  - 11.09.2020 14:43
 Кастомизация DALI продолжается - 12.02.2019 18:50
 DALI Oberon – новая серия акустических систем - 06.09.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007