Большие амбиции DALI Sonik

27.12.2025 00:21

Ещё одна новинка датского бренда DALI – серия акустических систем Sonik. В неё входит семь моделей громкоговорителей, при создании которых использовались технологии, опробованные в колонках линеек Kore и Epicon. Модели новой серии подходят как для стереопрослушиваний, так и для оснащения домашнего кинозала. Это полочные Sonik 1 и Sonik 3, напольные Sonik 5, Sonik 7 и Sonik 9, плоские настенные Sonik On-Wall и LCR колонка для домашнего кинотеатра Sonik Cinema.



Производитель заявляет, что линейка Sonik – самый значительный для бренда шаг вперёд с 2018 года, когда была выпущена серия Oberon; она стала мировым эталоном в своем классе, и в DALI рассчитывают, что серию Sonik ждёт такой же успех. Ставка сделана на лаконичный дизайн, стильный внешний вид и отказ от всего лишнего, создающего иллюзию дороговизны, ради доступности более широкому кругу потребителей.



Динамики: сверхлёгкий 29-мм твитер с мягким куполом (он обеспечивает более чистые высокие частоты без излишней резкости) и 5¼-дюймовый и 7-дюймовый НЧ/СЧ-динамики, созданные по фирменной технологии Clarity Cone (они уменьшают окрашивание звука и сохраняют естественную чёткость и непринуждённость звучания). В моделях Sonik 7 и Sonik 9 используется гибридная система твитеров, в которой купольная «пищалка» дополнена планарным магнитостатическим твитером размером 17 x 45 мм. Такая конфигурация обеспечивает более широкую дисперсию и лучшее разрешение на высоких частотах, что особенно важно для помещений большой площади и с большим количеством слушателей. Двухканальные порты фазоинвертора сводят к минимуму турбулентность и обеспечивают точную синхронизацию. В тех моделях серии, которые рассчитаны в том числе на настенный монтаж, порт расположен спереди или имеет особую геометрию. Варианты отделки: чёрный ясень, орех, натуральный дуб, белый.



