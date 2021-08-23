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Большой домашний кинотеатр с Optoma


23.08.2021 12:37

 

 

Optoma UHZ65LV – компактный, но мощный проектор для домашнего кинотеатра. Для него не обязательно сооружать отдельный кинозал – с помощью новинки большое и качественное изображение можно получить и в гостиной.

 

Яркость устройства – до 5000 Лм: стопроцентное затемнение помещения не требуется. В регулярном техническом обслуживании проектор тоже не нуждается – при том, что рабочий ресурс лазерного источника света составляет до 20000 часов. Разрешение 4K UHD 3840х2160: в числе технологий обработки видеосигнала – PureMotion, избавляющая от эффекта смазывания изображения при просмотре боевиков и спортивных программ, UltraDetail, улучшающая воспроизведение мелких деталей, и Dynamic Black, подстраивающая яркость источника света индивидуально под каждый кадр и обеспечивающая уровень контрастности 3000000:1. Новинка поддерживает стандарты HDR10 и HLG и, технологию профессиональной цветокалибровки ISF.

 

Установить проектор UHZ65LV очень просто благодаря его симметричной конструкции с центральным расположением объектива, оптическому 1,6х зуму и возможности оптического сдвига по вертикали 15%. Размер изображения на экране –от 30 до 300 дюймов по диагонали. Есть встроенные стереодинамики с виброразвязкой от других частей проектора. Для подключения источников сигнала предусмотрены два порта HDMI (1.4а и 2.0) и аналоговый вход VGA. Порт USB-Power можно использовать для внешних видеоконвертеров, коммутаторов или HDMI-плееров типа Chromecast. Благодаря поддержке технологии MHL к нему можно напрямую подключить планшет или смартфон. Проектор легко интегрировать в систему домашней автоматизации (через интерфейсы RS232, LAN и триггер 12 В).

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