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Большой и маленький: новинки Nocs Design


19.02.2024 14:12

 

 

Шведская компания Nocs Design выпустила две новинки. Это активные беспроводные акустические системы Monolith и Mini. Разработкой продукции Nocs Design занимаются шведские специалисты, производство осуществляется в Эстонии.

 

Оба устройства – с поддержкой Spotify и TIDAL Connect; стриминг аудиоконтента осуществляется напрямую со смартфона или других совместимых гаджетов, через приложение Nocs Design Music App (Android/iOS). До восьми колонок Monolith или Mini можно объединить и получить беспроводную мультирум-систему.

 

Особенность обеих новинок – необычное (не вертикальное) расположение динамиков. Громкоговорители оснащаются драйверами Discovery производства компании ScanSpeak. В Nocs Design Mini два 3,5-дюймовых широкополосных динамика; в модели Monolith три таких драйвера дополнены парой шестидюймовых вуферов (тип Vented / Bass reflex). Колонка Mini комплектуется сабвуферным модулем с пассивным радиатором. АЧХ Mini: 40 Гц – 20 кГц, Monolith: 30 Гц – 20 кГц. Мощность встроенного усилителя класса D: 110 Вт и 150 Вт соответственно. Габариты громкоговорителей: 270 x 230 x 106 мм, вес 3,3 кг (Mini) и 550 x 380 x 180 мм, 12 кг (Monolith).

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