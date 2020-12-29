Большой и умный телевизор BQ 75FSU15B

29.12.2020 11:55

В линейке продукции, выпускаемой под торговой маркой BQ (Россия), появилась новая модель телевизора, BQ 75FSU15B. Это модель с самым большим экраном из всех, представленных в ассортименте бренда; его длина по диагонали – 75 дюймов.

4К-дисплей способен отображать более миллиарда цветовых оттенков, имеет яркость 400 кд/м2 и контрастность 5000:1. Узкая металлическая окантовка не перетягивает на себя внимание зрителя и не отвлекает его от просмотра. Устройство оснащается двухдиапазонным Wi-Fi-модулем и поддерживает функцию Smart TV. BQ 75FSU15B оснащён парой встроенных динамиков; их общая мощность – 20 Вт. По Bluetooth к телевизору можно подключить беспроводные наушники, а благодаря двум USB-портам можно воспроизводить контент, который хранится на внешних носителях. Для подключения Blu-Ray плеера, ресивера или игровой консоли имеются три HDMI-входа.

«Умный» телевизор от BQ даёт пользователю возможность быстро найти нужный контент, например, выбрать фильм или сериал, похожий на один из уже просмотренных. Для этого не нужно открывать каждое из установленных приложений – достаточно набрать требуемый запрос на экранной клавиатуре (или любой внешней клавиатуре, подключенной к ТВ через USB-порту). Интеллектуальная система проанализирует информацию о просмотренных фильмах, сделает вывод о предпочтения пользователя и предложит ему варианты на выбор. Соответственно, рекомендации будут тем точнее, чем чаще и дольше используется телевизор.