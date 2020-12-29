ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Большой и умный телевизор BQ 75FSU15B


29.12.2020 11:55

 

 

В линейке продукции, выпускаемой под торговой маркой BQ (Россия), появилась новая модель телевизора, BQ 75FSU15B. Это модель с самым большим экраном из всех, представленных в ассортименте бренда; его длина по диагонали – 75 дюймов.

 

4К-дисплей способен отображать более миллиарда цветовых оттенков, имеет яркость 400 кд/м2 и контрастность 5000:1. Узкая металлическая окантовка не перетягивает на себя внимание зрителя и не отвлекает его от просмотра. Устройство оснащается двухдиапазонным Wi-Fi-модулем и поддерживает функцию Smart TV. BQ 75FSU15B оснащён парой встроенных динамиков; их общая мощность – 20 Вт. По Bluetooth к телевизору можно подключить беспроводные наушники, а благодаря двум USB-портам можно воспроизводить контент, который хранится на внешних носителях. Для подключения Blu-Ray плеера, ресивера или игровой консоли имеются три HDMI-входа.

 

«Умный» телевизор от BQ даёт пользователю возможность быстро найти нужный контент, например, выбрать фильм или сериал, похожий на один из уже просмотренных. Для этого не нужно открывать каждое из установленных приложений – достаточно набрать требуемый запрос на экранной клавиатуре (или любой внешней клавиатуре, подключенной к ТВ через USB-порту). Интеллектуальная система проанализирует информацию о просмотренных фильмах, сделает вывод о предпочтения пользователя и предложит ему варианты на выбор. Соответственно, рекомендации будут тем точнее, чем чаще и дольше используется телевизор.

Связанные новости:
 Человек командует – гаджеты умнеют - 25.12.2020 14:07
 110-дюймовый телевизор Samsung MicroLED - 11.12.2020 11:08
 coocaa призывает творить - 26.11.2020 12:45
 OLED, вперёд! Конкурс LG Display - 19.11.2020 11:48
 TCL: догнать и перегнать LG - 10.11.2020 10:45
 Интерактив «по-самсунговски» - 23.10.2020 13:17
 «М.Видео» вывела на рынок новый ТВ-бренд - 05.08.2020 13:39
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007