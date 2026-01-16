Большой картинке – большой звук

16.01.2026 13:04

Одна из последних тенденций на AV-рынке – телевизоры с большими экранами: ведущие производители всё активнее вводят в свой ассортимент ТВ с дисплеями с диагональю 86 и 98 дюймов. А вот саундбаров соответствующего размера пока мало. Исправить ситуацию помогают инженеры индийской компании D’Bee Technology, которые в сотрудничестве с конструкторами и аудиоконсультантами из Deep Blue и Menlo Scientific разработали звуковую панель специально для больших ТВ.



Её прототип под рабочим названием D’BeeX_1 был впервые показан на выставке CES 2026. Высота устройства – всего 4 дюйма, длина саундбара составляет 65 дюймов. Звучание 11-канальной широкополосной аудиосистемы характеризуется широкой дисперсией и превосходной чёткостью вокала. У басовых динамиков производства GSS Audio очень большой линейный ход диффузора – при том, что глубина корпуса саундбара настолько мала, что некоторые драйверы оказались бы попросту бесполезны. Отдельного упоминания заслуживает необычный внешний вид звуковой панели, благодаря которому она будет органично смотреться в современных дизайнерских интерьерах.



D’Bee Technology планирует дальнейшее развитие новой концепции саундбаров и собирается выпустить целую линейку звуковых панелей, а также автономных аудиосистем и персональных аудиоустройств, каждое из которых будет уникальным, а не стандартизированным продуктом.