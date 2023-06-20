Большой, красивый, всепогодный: C Seed N1 Outdoor

20.06.2023 09:41

Очередное творение инженеров компании C Seed – огромный складной телевизор N1. Год назад мы писали об этой модели, но представленное тогда устройство предназначалось только для использования в помещении, новая же разработка – всепогодная (IP65); это означает, что телевизор можно устанавливать на открытых площадках, палубах яхт и пр.



На то, чтобы перевести телевизор C Seed N1 Outdoor в рабочее состояние, требуется всего полторы минуты: за 60 секунд стойка ТВ выдвигается на нужную высоту (3 м), ещё 25 секунд уходит на «разворачивание» пяти MicroLED-панелей в единый бесшовный (фирменная технология Adaptive Gap Calibration) дисплей с диагональю 137 или 165 дюймов. Экран можно повернуть на 180 градусов. Разработчики обещают, что изображение на дисплее будет чётким при любом освещении, даже под прямыми лучами солнца. Яркость экрана 4000 нит, контрастность 7000:1, частота обновления 3840 Гц.



C Seed N1 Outdoor поддерживает технологию HDR10+, оснащается парой 100-ваттных коаксиальных динамиков и встроенным в стойку сабвуфером; ещё по одному динамику расположено в двух «крыльях» телевизора. Утверждается, что телевизор не нужно демонтировать на зиму – он может использоваться круглогодично, потому что ему не страшны дожди, снег и морская вода. Также сообщается, что «надёжные датчики ветра и температуры предотвращают воздействие на телевизор неблагоприятных погодных условий» – правда, не объясняется, как именно наличие датчиков может защитить N1 от ливней, штормов и морозов… Розничная цена устройства – от 233 тысяч долларов США. Производитель принимает заказы, первые отгрузки запланированы на первый квартал 2024 года.



