Большой, прозрачный, массово доступный

13.08.2020 13:28

Все эти определения характеризуют устройство, которое на днях представила миру компания Xiaomi в рамках празднования десятилетия бренда. Речь о 55-дюймовом телевизоре под названием Mi TV LUX OLED Transparent Edition.



Прозрачные телевизоры – не новость. Однако модель, созданная инженерами Xiaomi – особенная. В том смысле, что разработчики, похоже, всерьёз настроены вывести её на массовый рынок. До сих пор такие ТВ не было принято рассматривать в качестве потребительских моделей широкого спроса, но Xiaomi собирается изменить ситуацию. Розничная цена Mi TV LUX OLED Transparent Edition составляет 49999 юаней (7198 долларов США или более полумиллиона рублей), и на сегодня это самый дешёвый прозрачный OLED телевизор в мире. Официальный старт продаж в Китае – 16 августа.



В предыдущей модели из той же серии LUX – не прозрачной – используются панели LG Display; новинка, вероятно, комплектуется такими же. Толщина панели 5,7 мм, разрешение Full HD, контрастность 150000:1. Mi TV LUX OLED Transparent Edition поддерживает звуковой формат Dolby Atmos, автоматически определяет тип контента и выбирает наиболее подходящий аудио режим для его воспроизведения.



