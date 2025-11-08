Большой репортаж с выставки Hi-Fi & High End Show 2025
08.11.2025 17:04
В новом выпуске программы СтереоПравда с Мишей Кучеренко большой репортаж (почти 9 часов) с выставки Hi-Fi & High End Show.
|
Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров
Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...
Видеообзор Logitech Rally
В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...
Видеообзор креплений Wize
Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...
|
|
Комментарии