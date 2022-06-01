«Большой звук» Huge Sound

01.06.2022 11:16

Ещё один участник выставки Fresh Hi-Fi & Vinyl Show – российская компания Huge Sound. В отеле Holiday Inn Москва Таганский она займёт зал «Чудов», где представит на суд слушателей две системы, «построенные» на базе акустики Blumenhofer – FS1 и Classic 1733 – c усилением Dan D’Agostino.

Колонки Blumenhofer FS1 – закрытого типа, с большим широкополосным динамиком и рупорным твитером. Как утверждает дистрибьютор, их звучание буквально материализует в помещении живые инструменты и вокал с тончайшими обертонами. Неудивительно, что эти громкоговорители идеально подходят любителям джаза и спокойной акустической музыки. Усилительная часть комплекта – два моноблока Dan D’Agostino Momentum; источник – цифро-аналоговый преобразователь с функцией стримера dCS Rossini.

Второй комплект состоит из акустических систем с менее открытым, но более универсальным звучанием. Blumenhofer 1733 Classic – это классические трёхполосные колонки в лучших традициях японского или американского винтажа «золотой эры» аудио, но с самыми современными динамиками и кроссоверами. Они отлично справляются с любой музыкой, включая тяжелый рок, и именно рок будет звучать из них на выставке. Поэтому в качестве источника выбран виниловый проигрыватель Kronos Sparta с тяжёлым двенадцатидюймовым тонармом Ikeda и картриджем Ikeda 9Gss. Остальные элементы демонстрируемой системы: ламповый фонокорректор Thrax Ortheus с повышающим трансформатором топ-класса Ypsilon и предусилитель и пара моноблоков Dan D’Agostino Progression. Кабели в обоих случаях: Nordost, Brandt и Kubala Sosna.