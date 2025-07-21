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Большой звук колонок GoldenEar T44


21.07.2025 12:57

 

 

Несмотря на стройность и небольшую глубину корпусов напольных полнодиапазонных громкоговорителей T44, новинки модельного ряда GoldenEar, их звучание отличается мощностью и глубиной басов (до 32 Гц), что устраняет необходимость использования внешнего сабвуфера.

 

T44 – первое устройство GoldenEar, появившееся на свет после того, как компания-производитель в январе нынешнего года вошла в состав PML (Paradigm, Anthem, MartinLogan). Эта модель – более компактная версия фирменных T66, не требующая много пространства для установки. Каждая колонка оснащается фирменным ленточным твитером HVFR (High-Velocity Folded Ribbon), 4,5-дюймовым мидбасовым драйвером, обеспечивающим сбалансированное и естественное звучание средних частот, активной басовой секцией с квадратным низкочастотником и 56-битным DSP-усилителем, а также парой пассивных излучателей. Твитер не выталкивает воздух вперёд, как стандартные купольные «пищалки», а выдавливает (так же, как это делает аккордеон), что позволяет уменьшить дисторцию и получить более равномерный частотный отклик и хорошо детализированные высокие частоты.

 

Предусмотрена возможность би-вайринга. Корпус с округлыми формами уменьшает нежелательное окрашивание звука. Варианты отделки: чёрный рояльный лак (Piano Black) и глянцевое покрытие красного цвета (Santa Barbara Red). Основание колонки сделано из литого алюминия. В комплект поставки входят регулируемые по высоте шипы, а также накладки, что позволяет устанавливать T44 как на гладком полу, так и на мягком ковровом покрытии.

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