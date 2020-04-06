«Бонанза» будет продавать компоненты Marantz

06.04.2020 10:27

Компания «Бонанза» стала официальным дистрибьютором продукции Marantz на российском рынке. Поставки начнутся во второй половине апреля.

«Бонанза» – один из старейших российских дистрибьюторов аудио- и видео компонентов для дома, а также устройств категории Car Audio. В ассортименте компании – продукция таких всемирно известных брендов, как Denon, Canton, Heco, Focal, Boston Acoustics и пр.

История Marantz началась в 1952 году, когда её основатель Сол Маранц (Saul B. Marantz) разработал первую коммерческую модель предусилителя Model 1 Mono Preamplifier. Компания неоднократно меняла владельцев; в их числе был и концерн Philips. В 2002 году Marantz объединяется с Denon, а 15 лет спустя, в феврале 2017 года, D+M Holding переходит к компании Sound United.