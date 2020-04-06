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«Бонанза» будет продавать компоненты Marantz


06.04.2020 10:27

 

 

Компания «Бонанза» стала официальным дистрибьютором продукции Marantz на российском рынке. Поставки начнутся во второй половине апреля.

 

«Бонанза» – один из старейших российских дистрибьюторов аудио- и видео компонентов для дома, а также устройств категории Car Audio. В ассортименте компании – продукция таких всемирно известных брендов, как Denon, Canton, Heco, Focal, Boston Acoustics и пр.

 

История Marantz началась в 1952 году, когда её основатель Сол Маранц (Saul B. Marantz) разработал первую коммерческую модель предусилителя Model 1 Mono Preamplifier. Компания неоднократно меняла владельцев; в их числе был и концерн Philips. В 2002 году Marantz объединяется с Denon, а 15 лет спустя, в феврале 2017 года, D+M Holding переходит к компании Sound United.

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