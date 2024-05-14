Bonanza стала дистрибьютором продукции AVM

14.05.2024 20:38

История немецкого бренда началась в 1986 году. Компания выпускает High End компоненты безукоризненного качества. Инженеры AVM разрабатывают акустические системы, интегральные и предварительные усилители, AV-ресиверы, проигрыватели компакт-дисков и виниловых пластинок, фонокорректоры, сетевые фильтры и пр.



Отличительная особенность компонентов AVM – простая, но эффективная схемотехника и очень точная передача сигнала. Ставка делается не на избыточность функций, а на высокую надёжность и качество звука. Внешний вид фирменных устройств – стильный и лаконичный, поэтому они органично смотрятся в современных интерьерах.



Большинство моделей усилителей AVM Audio имеют стриминговый функционал. Используется фирменная стриминговая платформа X-STREAM Engine; она обеспечивает воспроизведение файлов высокого разрешения и поддерживает популярные потоковые онлайн-сервисы. Наряду с новейшими технологиями в усилителях AVM есть и такие традиционные функции, как регулировка тембра, тонкомпенсация и пр.



