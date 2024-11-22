Bosch CCS 1000 D Flush: культура совещаний

22.11.2024 14:29

CCS 1000 D Flush – недавнее дополнение к линейке конференц-систем, которые выпускает компания Bosch. Применение устройств CCS 1000 D Flush для оснащения конференц-залов позволяет сэкономить рабочее пространство, гарантирует связь без помех, а также удобство и простоту установки и использования.



CCS 1000 D Flush – это современное решение с интуитивно понятным веб-интерфейсом, благодаря которому пользователи могут настраивать основные и дополнительные параметры системы по мере необходимости. Устройства серии Flush так же функциональны, как и модели базовой линейки CCS 1000 D, но обладают новыми возможностями и большей гибкостью. Одно из преимуществ новинки – скрытый монтаж, что делает её особенно привлекательной в глазах тех пользователей, кому требуется, чтобы поверхность рабочего стола осталась свободной.



Система комплектуется высококачественными динамиками и микрофонами, которые, вкупе с передовыми технологиями цифровой обработки звука, обеспечивают чистое и естественное звучание и превосходную разборчивость речи. Устройства новой серии практически невосприимчивы к помехам от мобильных телефонов и относятся к категории “plug-and-play”, что означает быстроту установки и настройки. Для оптимизации рабочего процесса предусмотрены индикаторы «можно говорить», указывающие участникам совещания, когда им следует включать свои микрофоны.



