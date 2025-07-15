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Bosch CCS 1000 D: новая серия дискуссионных пультов


15.07.2025 22:28

 

 

В линейке конференц-систем Bosch появилась новая серия врезных пультов CCS 1000 D Flush. Дискуссионные пульты с изящным дизайном позволяют получить в переговорной, совещательной, в конференц-зале звук профессионального уровня – без сложностей при монтаже и с удобным управлением.

 

В новую серию устройств входят четыре врезные модификации дискуссионного пульта: пульты делегата CCSD-FDS с коротким микрофоном (310 мм) и CCSD-FDL с длинным микрофоном (480 мм) и пульты председателя CCSD-FCMS с коротким микрофоном и CCSD-FCML с длинным микрофоном. Они заподлицо встраиваются в поверхность стола, при этом на одной магистрали допустимо использование до 35 таких устройств, а совместимость с настольными дискуссионными пультами CCS1000D позволяет одновременно управлять и врезными, и настольными пультами. Гибкие держатели микрофонов легко адаптируются под пользователя. Световые индикаторы статуса показывают доступность микрофона и статус запроса на выступление, а встроенные громкоговорители создают эффект живого общения даже без внешней акустики.

 

Рекомендуемые производителем варианты использования конференц-системы Bosch CCS 1000 D Flush – оснащение совещательных комнат и залов заседаний, муниципальных и правительственных учреждений, конференц-залов корпораций, а также образовательных и административных учреждений. Установка устройств из новой линейки Flush возможна как на стадии создания нового проекта, так и на этапе модернизации существующих систем.

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