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Bosch займётся микродинамиками MEMS


06.05.2022 01:16

 

 

Bosch Sensortec собирается купить компанию Arioso Systems, «дочку» Fraunhofer IPMS – разработчика звукового преобразователя принципиально нового типа. Благодаря этому приобретению Bosch выходит в очень привлекательный для неё рыночный сегмент кремниевых микродинамиков, которые вскоре могут стать базой для создания TWS-наушников нового поколения. Условия сделки разглашаться не будут.

 

В наушниках с микродинамиками MEMS (микроэлектромеханические системы) вместо классической конструкции – драйвер с катушкой индуктивности – используются цельнокремниевые «спикеры». Они способные генерировать до 120 дБ SPL на активной площади 10 кв.мм. Благодаря уникальным электростатическим приводам и очень низкой ёмкости они идеально подходят для использования в TWS-устройствах с низким энергопотреблением.

 

Технологии Arioso позволяют разрабатывать продукцию со значительно меньшим энергопотреблением, меньшего размера и проще интегрируемую. Производители действительно беспроводных стереонаушников (TWS) и наушников-вкладышей нового поколения получат значительные преимущества, используя усовершенствованные микродинамики.

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