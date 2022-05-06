Bosch займётся микродинамиками MEMS

06.05.2022 01:16

Bosch Sensortec собирается купить компанию Arioso Systems, «дочку» Fraunhofer IPMS – разработчика звукового преобразователя принципиально нового типа. Благодаря этому приобретению Bosch выходит в очень привлекательный для неё рыночный сегмент кремниевых микродинамиков, которые вскоре могут стать базой для создания TWS-наушников нового поколения. Условия сделки разглашаться не будут.



В наушниках с микродинамиками MEMS (микроэлектромеханические системы) вместо классической конструкции – драйвер с катушкой индуктивности – используются цельнокремниевые «спикеры». Они способные генерировать до 120 дБ SPL на активной площади 10 кв.мм. Благодаря уникальным электростатическим приводам и очень низкой ёмкости они идеально подходят для использования в TWS-устройствах с низким энергопотреблением.



Технологии Arioso позволяют разрабатывать продукцию со значительно меньшим энергопотреблением, меньшего размера и проще интегрируемую. Производители действительно беспроводных стереонаушников (TWS) и наушников-вкладышей нового поколения получат значительные преимущества, используя усовершенствованные микродинамики.