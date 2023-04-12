Bose для профессионалов: новая страница

12.04.2023 11:19

Корпорация Bose продала своё профессиональное подразделение (Bose Professional Division), которое занималось разработкой и производством оборудования для профессиональной установки (архитектурных акустических систем, усилителей, процессоров, устройств конференц-связи) частной инвестиционной фирме Transom Capital Group. Условия сделки не разглашаются и разглашаться не будут.



Bose оставит за собой производство систем оповещения и звукоусиления, которые выпускало профессиональное подразделение. В официальном заявлении, последовавшем за объявлением о сделке, говорится, что теперь корпорация сможет сосредоточить усилия на своём основном виде деятельности – разработке и выпуске аудиокомпонентов для дома и автомобиля, а также портативных устройств.



Справка: Основатель Bose, американский предприниматель, учёный, инженер и конструктор доктор Амар Боуз (Dr. Amar Bose) умер в 2013 году. В 2020 корпорация зарыла все свои розничные магазины (119 точек продаж по всему миру). Специализация Transom Capital Group – оперативное управление (средний бизнес); компания имеет большой опыт в дивестициях (разукрупнение предприятий, продажи части активов и т.п.).



