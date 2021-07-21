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Bose готовит к выпуску наушники QuietComfort 45


21.07.2021 01:10

 

 

Компания Bose готовится выпустить в продажу обновлённую версию наушников QC 35. Об этом свидетельствуют документы, поданные в Федеральную комиссию связи.

 

Модель QuietComfort 35 уже выходила в усовершенствованном варианте QC 35 II, однако разница между ними была незначительной. В данном случае речь, судя по всему, идёт о совершенно новом устройстве, уже получившем обозначение QC 45. Внешне обе модели похожи; на имеющихся в распоряжении экспертов снимках видно, что конструкторы Bose убрали разъём «микро USB) и заменили его портом USB-C.

 

Главной особенностью оригинальных QC 35 стала система шумоподавления – по сути, именно они первыми задали стандарт качества этой функции, сегодня присутствующей во многих представленных на рынке наушниках. Специалисты ожидают, что, учитывая все наработки Bose в этой области, инженерам компании удалось покорить новую высоту и, что важно, не дать новым QuietComfort выйти за рамки ценовой категории QC 35 II.

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