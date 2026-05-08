Bose Lifestyle Collection: аудио на каждый день

У Bose – целая новая линейка домашнего аудио. Назвали её Lifestyle Collection, что уже позволяет судить о входящих в неё устройствах, а самих устройств три – все беспроводные и рассчитаны на пользователей, которые ждут от таких гаджетов простоты и удобства. В серию входят «умная» колонка Lifestyle Ultra Speaker, аудиопанель с иммерсивным звучанием Lifestyle Ultra Soundbar и мощный саб Lifestyle Ultra Subwoofer. Используя Google Cast или Apple AirPlay, пользователи могут ощутить все преимущества прямой потоковой передачи аудио.



Lifestyle Ultra Speaker компактна и будет более чем уместна там, где не нужна полноценная музыкальная система – например, в ванной комнате, на кухне, в рабочем кабинете. В громкоговорителе три динамика; используя технологии Direct/Reflecting и TrueSpatial, два из них направляют звуковую волну вперёд, один – вверх. Отражаясь от стен и потолка, звук возвращается к слушателю, «создавая звуковую сцену, неожиданно широкую для колонки-одиночки». Для получения стереозвучания следует использовать две колонки – в таком сетапе вышеупомянутый эффект удваивается. Весьма ощутимые для такого небольшого устройства низкие частоты – «заслуга» технологий CleanBass и QuietPort, а также продвинутых алгоритмов обработки сигнала.



При разработке Lifestyle Ultra Soundbar инженеры Bose также руководствовались соображениями экономии места. Новинка представляет собой устройство категории «всё-в-одном» с шестью широкополосными драйверами и поддержкой контента Dolby Atmos; для других аудиодорожек есть технология TrueSpatial, создающая эффект иммерсивного звука. Благодаря технологии CustomTune (раньше она называлась ADAPTiQ) саундбар автоматически анализирует размеры помещения, расстановку мебели и пр. и оптимизирует звук; для калибровки используется микрофон смартфона (iOS или Android).



И смарт-спикер, и саундбар можно дополнить сабвуфером Lifestyle Ultra Subwoofer. А можно без усилий собрать комплект домашнего кинотеатра в конфигурации 7.1.4. Подключение – по Wi-Fi, поддержка Bluetooth тоже имеется. Устройства выпускаются в двух классических вариантах отделки – чёрном и белом цвете, кроме того, колонка Lifestyle Ultra Speaker выпущена – ограниченной партией – в отделке Driftwood Sand (светлый беж + подставка из натурального дуба). Управление и настройка – через фирменное приложение. Начало продаж: 15 мая.