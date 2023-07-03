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Bose отзывает старые сабвуферы


03.07.2023 15:16

 

 

Bose отзывает сабвуферы, выпущенные до 1 апреля 2006 года. На сайте компании опубликована информация о том, что басовые модули из кинотеатральных серий Acoustimass, Lifestyle и Companion могут представлять опасность для пользователей. В предупреждении говорится, что «при определённых условиях электронные компоненты басовых модулей могут выйти из строя и воспламениться».

 

Bose призывает всех владельцев сабвуферов перечисленных серий немедленно отключить устройства от электросети. На сайте опубликована инструкция, содержащая подробные описания действий, которые необходимо предпринять. Сначала нужно проверить названия серий и серийные номера басовых модулей, после чего, если устройство входит в перечень отзываемых (список размещён там же, на сайте), обратиться в Bose. Производитель предлагает два варианта решения проблемы: бесплатный ремонт или (в зависимости от года выпуска устройства) замену сабвуфера на новейший Bose Soundbar; в последнем случае саундбар будет продан «пострадавшему» со скидкой 40%.

 

Компания вынуждена отзывать старые сабвуферы после того, как получила 21 жалобу от пользователей по всему миру; в заявлениях говорится, что сабвуферы внезапно воспламеняются или начинают плавиться. По некоторым данным, всего за период с января 1994 года по март (включительно) 2006 года было продано около миллиона бракованных басовых модулей Bose, из них большая часть на территории США, около 10% в Канаде и менее 2% в Мексике. Информации о том, продавались ли эти устройства в Европе, нет. Эксперты считают, что большинство проданных сабвуферов уже не используется, поскольку модули были выпущены 17-29 лет назад, и всё же полученные компанией жалобы говорят о том, что у кого-то дома всё ещё есть такие сабвуферы в рабочем состоянии.

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