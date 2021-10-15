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Bose SoundLink Flex: отличный трэвел-компаньон


15.10.2021 13:45

 

 

Bose SoundLink Flex – всепогодная Bluetooth-колонка со стальным грилем и силиконовой задней панелью. Устройство не разобьётся, если его уронить, и не утонет (а также не промокнет), если вдруг окажется в воде, благодаря защите IP67. Кроме того, корпус миниатюрного громкоговорителя устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и коррозии.

 

Цвета корпуса новинки – чёрный, белый или голубой. Вес устройства – немногим больше полукилограмма. С помощью карабина его можно пристегнуть к рюкзаку или сумке. При полностью заряженном аккумуляторе колонка способна безостановочно проработать 12 часов.

 

Искать идеальное место для её установки, чтобы добиться наилучшего звучания, не нужно: Bose утверждает, что громкоговоритель способен определить, находится ли он в вертикальном или в горизонтальном положении, или болтается на карабине, и настроить звук соответствующим образом – используя фирменную технологию PositionIQ. Колонку можно подключать ко второй такой же – или к нескольким беспроводным колонкам и саундбарам Bose для создания единой домашней аудиосистемы. Flex запоминает до восьми Bluetooth подключений, правда, используя для этого версию Bluetooth 4.2. Собственного голосового ассистента у колонки нет, но благодаря встроенным микрофонам можно использовать помощника на смартфоне. Розничная цена (на сайте производителя): 149 долларов США.

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