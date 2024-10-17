Bose SoundLink Home: ностальгия в современной «обёртке»

17.10.2024 18:52

Маленькая Bluetooth-колонка – вместо старого радиоприёмника? Да, реальность такова. Но в компании Bose решили вспомнить «давно забытое старое» и разработали маленькую Bluetooth-колонку, которая выглядит точь-в-точь как старые японские транзисторные радиоприёмники.



Новинка пополнила фирменную линейку SoundLink и получила название SoundLink Home Speaker. Это миниатюрное беспроводное устройство, довольно мощное, особенно для своих размеров, и со всеми возможностями, которые являются стандартом для современных портативных гаджетов этой категории. Корпус аудиосистемы сделан из алюминия, гриль – тканевый, есть встроенная подставка, которую также можно использовать как ручку для переноски. Размеры корпуса: 21,6 х 11,2 х 5,8 см. Цвета: серебристый или тёмно-серый.



Глубокий бас достигается благодаря использованию широкополосного динамика и пассивных радиаторов. Для подключения к планшету или другому источнику аудиосигнала предусмотрен входной разъём USB-C. Два SoundLink Home можно подключить один к другому и получить небольшую стереосистему, где колонки играют роль левого и правого каналов; к одной колонке можно подключить сразу два источника сигнала. Новинка поддерживает подключение по Bluetooth 5.3 и может работать в автономном режиме до девяти часов. На полную зарядку требуется четыре часа. Встроенный микрофон позволяет отвечать на входящие звонки и общаться с голосовым помощником.



