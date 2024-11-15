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Bose тряхнёт стариной


15.11.2024 14:11

 

 

Компания Bose возрождает легендарные акустические системы, выпускавшиеся с конца 1960-х гг. Появившаяся на аудиорынке в 1968 году модель Bose 901 произвела фурор своим внешним видом и качеством звука.

 

В нынешнем году компании исполняется 60 лет, и в честь своего юбилея Bose снова выпустит громкоговорители 901 – с современной «начинкой» и в обновлённом дизайне, разработанном в сотрудничестве с американским фэшн-брендом Kith. У колонки пятиугольный корпус, внутри – девять четырёхдюймовых полнодиапазонных динамиков. Примечательно, что лишь один из них направлен вперёд, в сторону слушателя; остальные восемь излучают назад, под углом к стене. Благодаря такому решению инженерам Bose удалось добиться лучшего рассеивания звука, более широкой звуковой сцены и эффекта присутствия на «живом» выступлении в концертном зале.

 

Bose 901 x Kith можно будет приобрести в отделке «белый ясень» (white ash) или «натуральный орех» (natural walnut). Информации о технических характеристиках обновлённых Bose 901 пока нет. По некоторым данным, будет выпущено всего 12 пар этих колонок.

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