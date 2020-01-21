Bose уходит из розничной торговли

21.01.2020 11:20

Компания Bose приняла решение закрыть 119 розничных магазинов в Европе, Северной Америке, Австралии и Японии. Причина в том, что фирменные устройства отлично продаются через Интернет.

«Розничные точки продаж давали людям возможность протестировать наши домашние развлекательные системы, пообщаться с консультантами», – говорится в официальном пресс-релизе Bose. – «Мы делали именно то, что было нужно потребителю – и сейчас делаем то же самое».

Первый фирменный магазин компания открыла в Соединённых Штатах Америки в 1993 году. Новая политика может сыграть на руку инсталляторам: теперь потребителям придётся обращаться к ним, если они хотят узнать больше о продукции Bose, прежде чем совершить покупку. В Китае и Объединённых Арабских Эмиратах, а также в Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Корее политика продаж компании пока не меняется – там продолжат работу около 130 магазинов.