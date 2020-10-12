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Бренд Goldring – в портфеле Simple Dsitribution


12.10.2020 11:35

 

 

Компания Goldring основана в Германии в 1906 году; в 1933 её владельцы перебрались в Великобританию. Основная продукция: картриджи (головки звукоснимателей) – их в линейке Goldring более 15 разного типа, – иглы для них и аксессуары.

 

Название бренда, Goldring («золотое кольцо» в переводе с английского), произошло от традиции помечать самые высококлассные детали фонографов начала XX века ихображением золотого колечка. Вплоть до недавнего времени компания оставалась семейным предприятием, но в 2003 году вошла в состав корпорации Armour Home Electronics. Продукция Goldring всегда отличалась высочайшим качеством; компания продолжает держать марку. А ещё здесь ценят и уважают постоянных клиентов и поклонников бренда: в компании есть служба ремонта и восстановления картриджей, которая позволяет вернуть к жизни даже очень старые модели.

 

Кроме картриджей, под маркой Milty выпускаются продукты для ухода за виниловыми пластинками и проигрывателями. Например, антистатические пистолеты Milty Zerostat-3, эффективно нейтрализующие электростатические заряды на диске и позволяющие заметно улучшить качество звука.

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