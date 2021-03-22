Бренду Tascam – полвека!

22.03.2021 10:47

Tascam, профессиональное подразделение корпорации TEAC, празднует 50 лет со дня основания. За полвека своего существования компания оказала огромное влияние на аудио индустрию, создав множество популярных продуктов и порой кардинально меняя собственно процесс аудио производства – на всех его уровнях.



История Tascam началась в 1960-х, когда в TEAC было создано отдельное подразделение, получившее название TASC (аббревиатура от TEAC Audio Systems Corp.). Его целью было изучение перспектив применения звукозаписывающей технологии TEAC музыкантами и звукозаписывающими студиями.



В 1971 году появилась компания Tascam (TASC AMerica Corp.) – дли дистрибуции в США устройств, которые производил TASC, и изучения североамериканского рынка. Спустя несколько лет название “Tascam” стало официальной торговой маркой для всех звукозаписывающих компонентов TEAC, разработанных специально для музыкантов и профессиональных студий.