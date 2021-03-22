ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Бренду Tascam – полвека!


22.03.2021 10:47

 

 

Tascam, профессиональное подразделение корпорации TEAC, празднует 50 лет со дня основания. За полвека своего существования компания оказала огромное влияние на аудио индустрию, создав множество популярных продуктов и порой кардинально меняя собственно процесс аудио производства – на всех его уровнях.

 

История Tascam началась в 1960-х, когда в TEAC было создано отдельное подразделение, получившее название TASC (аббревиатура от TEAC Audio Systems Corp.). Его целью было изучение перспектив применения звукозаписывающей технологии TEAC музыкантами и звукозаписывающими студиями.

 

В 1971 году появилась компания Tascam (TASC AMerica Corp.) – дли дистрибуции в США устройств, которые производил TASC, и изучения североамериканского рынка. Спустя несколько лет название “Tascam” стало официальной торговой маркой для всех звукозаписывающих компонентов TEAC, разработанных специально для музыкантов и профессиональных студий.

Связанные новости:
 Акустика TAD Compact Reference One TX - 28.12.2020 12:47
 Dirac для беспроводных наушников - 05.10.2020 13:50
 Новости MMS Records - 25.03.2020 13:28
 «Живая» музыка: впервые в Dolby Atmos - 02.12.2019 15:20
 Cетевые аудио-проигрыватели Aurender А100 и А30  - 18.06.2019 11:30
 20-я юбилейная выставка Hi-Fi & High End Show 2015: открытия, продажи и сюрпризы - 31.03.2015 15:00
 TEAC LP-R550: многие функции в малых формах - 14.03.2014 21:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007