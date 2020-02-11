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Британцы в Екатеринбурге


11.02.2020 07:00

 

 

В Москве готовятся к «Винил Джему», а в Екатеринбурге – к мастер-классу Wharfedale и Quad, который пройдёт 15 февраля в салоне Pult.ru, расположенном по адресу Красноармейская, 41.

 

В программе – презентация продукции Wharfedale и Quad. Участники мастер-класса узнают о конструктивных особенностях и характерных чертах производимых моделей, послушают, как звучат акустические системы Quad Z-2 и Wharfedale Evo 4.4, Diamond 330, Diamond 11.4, Linton. В состав демонстрируемого комплекта войдут также новейший интегральный усилитель Quad Vena II Play, компактный ламповый интегральный усилитель Quad VA-One+ и система «всё-в-одном» Quad Artera Solus.

 

По завершении мероприятия – приятный бонус в виде розыгрыша памятных призов. Вход на мастер-класс свободный, по предварительной регистрации, начало в 13:30.

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