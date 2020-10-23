Британия «за недорого»: Monitor Black Edition

23.10.2020 12:50

Акустические системы Monitor Audio новой серии Monitor Black Edition появились в российских аудио салонах. На сегодня модели этой линейки – самые доступные по цене из всего ассортимента британского производителя. Названием Black Edition они «обязаны» диффузорам, которые отличает чёрный, или, говоря словами героя известного литературного произведения, «радикально чёрный цвет». Передняя панель – серого цвета, а сами корпуса – также чёрного или белого.



Компания Monitor Audio начала выпуск серии Monitor почти 30 лет назад. Новое поколение громкоговорителей – четвёртое. В линейку входят две напольные модели, две полочные, центральный канал и сабвуфер. Все они – восьмиомные, а значит, совместимы с недорогими усилителями. Старшие модели комплектуются шестидюймовыми НЧ-динамиками, в младших драйверы поменьше – пятидюймовые. Сабвуфер оснащён динамиком 10”, нагруженным на щелевой порт фазоинвертора, и усилителем D-класса мощностью 100 Вт.



Диффузоры НЧ-динамиков изготовлены по технологии Metal Matrix Polymer, в основе которой – литьё из полипропилена с армированием металлическими частицами. Излучатель твитера – из алюминиево-магниевого сплава с керамическим покрытием C-CAM, лёгкого, но жёсткого «сэндвич»-материала. Порт фазоинвертора расположен сзади; центральный канал имеет закрытое акустическое оформление. У цифрового процессора есть три преднастройки (Music/Movie/Impact), а также регулировки уровня, фазы и частоты среза. Нижняя граничная частота по уровню -6 дБ составляет 30 Гц.