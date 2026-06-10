Британские манеры: Neat Vito Classic

10.06.2026 01:06

«Громкая» новинка в модельном ряду Neat Acoustics – напольная акустическая система из линейки Classic, громкоговоритель с заявленным уровнем баса до 22 Гц Vito Classic.

Neat Acoustics специализируется на довольно компактных и очень музыкальных акустических системах, которые часто производят впечатление на новичков в мире аудио тем, что звучат намного мощнее и объёмнее, чем можно предположить, если судить только по размерам корпусов. В этом смысле новые Vito Classic мало отличаются от других столь же изящных, но громких и мощных творений конструкторов и звукоинженеров Neat Acoustics. 2,5-полосные напольные АС оснащаются твитерами AMT, и двумя вуферами. Заявленная АЧХ: 22 Гц – 22 кГц; номинальный импеданс: 6 Ом; рекомендуемая мощность усилителя: 25-200 Вт. Размеры колонки: 90 х 19 х 30 см.

Vito Classic – акустическая система не для тех, кто гонится за роскошью отделки или звуком, который будет слышен за несколько кварталов. Это классика британского Hi-Fi, с уверенным басом, живыми, но не выпяченными верхами; относительно небольшие, но очень музыкальные и уверенные в себе колонки, способные превратить помещение средней площади в концертный зал. Конструкторы и звукоинженеры Neat Acoustics хорошо знают своё дело, и, вполне возможно, с появлением Vito Classic у продукции компании появится больше поклонников.