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Британский характер Drumfire Blackstar Edition


18.01.2022 11:32

 

 

Побывать на концерте любимой группы, не выходя из дома – теперь не мечта, а реальность… благодаря акустической системе Drumfire Blackstar Edition. «Колонка, способная своим звуком вызвать впечатления и эмоции, как от живого выступления» – совместный проект компаний Audio Pro и Blackstar Amplification.

 

Звучание громкоговорителя характеризуется исключительной чистотой и глубокими басами – даже на минимальной громкости колонка позволяет услышать мельчайшие детали. Внутри корпуса, выполненного в классическом «рок-н-ролльном» дизайне и отделанном эко-кожей угольно-чёрного цвета и алюминием – пять динамиков и сабвуфер D-SUB; суммарная мощность – 300 Вт. Drumfire совместима со всеми колонками Audio Pro и может работать в составе мультирум-системы. Управление осуществляется с помощью мобильного приложения Audio Pro.

 

Blackstar Amplification – компания, основанная в Великобритании в 2007 году. Её создатели – бывшие сотрудники фирмы Marshall. Выпускаемая продукция: гитарные усилители и педали эффектов для музыкантов-профессионалов и любителей.

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