Брутал от Dreamwave

25.08.2020 14:06

Ассортимент аудиоустройств, выпускаемых под брендом Dreamwave, пополнился акустической системой Tremor II. Bluetooth-колонка выглядит на редкость брутально и, в полном соответствии со своим внешним видом, может использоваться даже в экстремальных условиях.

Как и предыдущая версия, Tremor II оснащается ёмким аккумулятором (более 20000 мАч), рассчитанным на 18 часов работы в автономном режиме. Если слушать музыку на максимальной громкости, время прослушивания сократится до 8 часов, что, впрочем, тоже весьма впечатляющий показатель. Уровень защиты от воды и пыли IPX5 и очень надёжная конструкция означают возможность брать колонку с собой на природу, к водоёму или бассейну. Tremor II комплектуется наплечным ремнём для переноски.

Линейный выход и функции NFC и зарядки мобильных устройств в Tremor II заменены на функцию воспроизведения mp3-файлов с USB флеш-карт; кроме того, появился вход для микрофона, что превращает колонку в полноценную аудиосистему для проведения мини-концертов.