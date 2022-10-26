Будете проходить мимо – проходите… (с)

26.10.2022 08:55

Компания Monitoreal, производитель интеллектуальных решений в области систем безопасности для домашнего применения, представила свою новую разработку – модуль воспроизведения аудио (Audio Playback Module). Его можно подключить к имеющимся в доме Bluetooth-колонкам и создавать различные сценарии, которые тем или иным способом извещают обитателей дома о появлении на придомовой территории посторонних лиц и/или объектов, а самих нарушителей — о том, что им следует убраться восвояси.

Персонализированные аудио сообщения воспроизводятся, когда камеры слежения системы обнаруживают признаки нарушения границ частной собственности, например, появления на территории вокруг дома людей, животных, транспортных средств и т.д. – в различных комбинациях, в то или иное время суток. Предусмотрена опция «Отсроченная реакция на посторонних» (Loitering Delay). При активации этого режима система будет игнорировать проходящих мимо и предупреждать домовладельца об их присутствии, только когда объекты остаются в поле зрения камеры дольше заданного периода времени.

В систему можно загрузить любой аудиофайл – со звуками сирены, собачьего лая, словесных предупреждений и т.п. Поводом для воспроизведения этих файлов может стать проникновение на частную территорию, использование зоны парковки, принадлежащей владельцам дома, блокирование чужими автомобилями въезда на придомовую территорию и многое другое. У нарушителя создаётся впечатление, что в доме кто-то есть, а территория вокруг находится под постоянным наблюдением.



