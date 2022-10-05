Будущее аудио отрасли по версии Harman Luxury Audio

05.10.2022 13:12

Несколько новинок появится в ближайшее время в ассортименте компании Harman Luxury Audio: на выставке CEDIA Expo 2022 демонстрировались новые разработки JBL Synthesis, JBL, Arcam и Revel.

В их числе новые серии встраиваемых акустических систем JBL, в частности, линейки безрамочной архитектурной акустики Stage 2 (восемь относительно недорогих моделей, предназначенных для встраивания в стены и потолок) и Studio 6 (пять моделей с басовиками Polyplas, профессиональными компрессионными драйверами JBL, волноводами с технологией High-Definition Imaging и интегрированным управлением высокими и низкими частотами); всепогодные громкоговорители JBL Stage XD (IP67); четыре новые модели HDMI 2.1 AV-ресиверов и процессоров Arcam и др. В рамках выставки были оборудованы два демонстрационных кинозала JBL Synthesis. Продукция бренда была представлена моделями SCL-1 (флагман серии) и SSW-1, «встройкой» SCL-5, SCL-6, SCL-7 и SCL-8, а также новым 2RU усилителем SDA-1700, разработанным для использования с фирменным сабвуфером SSW-4. Мощность устройства: 350 Вт при подключении одного сабвуфера, 700 Вт – двух.

Интересная новинка JBL разработана для профессионального применения. Студийные мониторы 4305P – это полностью автономная активная аудиосистема, состоящая из основного и вспомогательного громкоговорителей, со встроенным стриминговым модулем и возможностью как проводного, так и беспроводного подключения через Ethernet, Google Chromecast, Apple AirPlay 2 и Bluetooth. ЦАП высокого разрешения 24 бит/192 кГц обеспечивает высочайшее качество воспроизведения.

Из новых разработок Arcam стоит отметить ресиверы-усилители AVR11 и AVR21 (класс AB), ресивер класса G AVR31 и процессор AV41. Все устройства оснащены разъёмами HDMI 2.1 с поддержкой HDCP2.3 (разрешение до 8K с кадровой частотой 60 fps или 4K / 120 fps), HDR10+ и Dolby Vision. Поддерживаемые аудиоформаты: Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D; есть встроенная технология акустической коррекции Dirac Live. Все перечисленные новые модели Arcam поддерживают Apple Airplay2, Google Chromecast, Bluetooth с aptX HD, Spotify Connect, Tidal Connect, MQA, и UpnP и имеют сертификацию Roon Ready.



