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Будущее ТВ технологий?


23.01.2024 09:05

 

 

Sharp работает над усовершенствованием новой технологии, которая, как утверждается, лишена недостатков, присущих OLED и QLED. На выставке CES 2024 компания показала экран, созданный на базе QDEL (Quantum Dot Electroluminescent) – квантовых точек, которым не требуется отдельный источник света.

 

Квантовые точки поглощают свет, излучаемый источником энергии (LED или OLED), и преобразуют его в цвет. Квантовые же точки в экранах QDEL получают электрическую энергию напрямую. Кроме того, им не нужна светодиодная подсветка: они самостоятельно формируют субпиксели красного, синего и зелёного цветов. На стенде Sharp были представлены два QDEL-экрана: рабочее устройство с диагональю 12 дюймов и 30-дюймовый прототип. Перспективы использования квантовых точек QDEL весьма заманчивы: в теории изображение на экранах, созданных по этой технологии, будет таким же, как и при использовании органических светодиодов (OLED), но без недостатков, присущих последним, таких, как ухудшение качества по мере использования из-за выгорания. Кроме того, у QDEL (опять же в теории) больше КПД, поэтому, вероятно, такие дисплеи будут ярче и многоцветнее.

 

Сколько времени понадобится на то, чтобы «допилить» разработку, с тем, чтобы применять её в массовом производстве телевизоров, пока неясно. Вполне возможно, что до ТВ с QDEL-экранами дело и вовсе не дойдёт – технология может оказаться эффективнее, если применять её для создания смартфонов. Пока можно только делать предположения, но сам факт появления рабочего устройства с QLED-экраном уже примечателен.

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