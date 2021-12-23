Bulldog 7: скоро в России

23.12.2021 10:23

В феврале в Россию приедет Bulldog 7. Компания Magnat выпустила седьмое поколение акустических систем, олицетворяющих концепцию бренда.

Изображение зубастого мультяшного собачьего профиля присутствует на продукции Magnat с 1990-х годов. Он стал символом качества фирменной продукции и в полной мере выражает её «характер»: яркий, нетривиальный, выразительный. Bulldog 7 – квинтэссенция всех этих качеств: активные мощные мобильные колонки, не привязанные к сети; колонки для молодых, дерзких, не привыкших сидеть на одном месте.

Bulldog 7 способны работать в автономном режиме, без подключения к сети питания, до 20 часов. Прочный корпус из МДФ (толщина 18 мм) с усиленными углами и гранями и металлическими грилями – всё как у профессионального концертного оборудования – надёжно защищает электронную «начинку»: внутрь не попадёт влага, снаружи не останется царапин и потёртостей. Конструкторы предусмотрели две ручки для переноски и съёмные колёса, два из которых – с блокировкой (одна колонка весит 35 кило).

Внутри – двухканальный интегрированный усилитель класса D (непрерывная выходная мощность 250 Вт, пиковая – 500 Вт), компрессионный рупорный твитер (35 мм, 22 кГц) и два динамических вуфера (10”, 35 Гц), а также трёхканальный микшер с кроссфейдером. К первому каналу можно подключить микрофон или музыкальный инструмент, второй может использоваться как линейный вход, третий даёт возможность подключения любого источника по Bluetooth 5.0 и может служить входом Aux для прямого подключения к микшеру.