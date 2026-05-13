Бумбокс в стиле 2020-х

Компания Bumpboxx более десяти лет выпускает «акустические системы для вечеринок». В её ассортименте в том числе представлены устройства, для обозначения которых в США есть словосочетание “ghetto blaster” (или “ghetto box”). Так называют большие магнитофоны в стиле 1980-х, которые принято носить на плече и включать на всю громкость, чтобы слышала вся улица. И соседние улицы тоже.

Недавняя новинка, BB-777 – одно из таких устройств. Это бумбокс с двумя (для воспроизведения и для записи) встроенными кассетными деками и проигрывателем компакт-дисков; последний также может воспроизводить MP3 и lossless FLAC файлы. Bumpboxx BB-777 поможет оцифровать старые аудиозаписи: он способен записывать аудио, воспроизводимое с кассетной плёнки, с компакт-дисков и даже транслируемое по радио (AM и FM), пересылая его через порт USB на компьютер в виде файлов WAV. А возможность делать перезапись с кассеты на кассету позволяет создавать собственные альбомы. И даже накладывать на запись ваш голос – для этого есть встроенный микрофон и пара микрофонных входов.



Также поддерживается беспроводной, по Bluetooth, стриминг со смартфона или планшета, есть USB вход для воспроизведения MP3 и других цифровых файлов, 3,5-миллиметровый входной разъём AUХ и встроенный радиоприёмник AM/FM/FM-ST/SW. Для стереозвучания можно без проводов подключить второй BB-777. Динамики – совокупной мощностью 270 Вт: по паре коаксиальных драйверов 6,25”, супербасовиков 6,25” и рупорных твитеров. Заряда аккумулятора хватает на 15 часов воспроизведения. Информация о работе устройства отражается на 4,5-дюймовом LCD дисплее. В комплект поставки входят пульт ДУ и плечевая петля.