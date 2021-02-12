ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Burmester почтит память основателя компании


12.02.2021 11:15

 

 

Burmester Audiosysteme GmbH анонсировала несколько новых разработок, которые появятся в ассортименте компании в 2021 году. Среди них – музыкальные центры, усилители мощности и проигрыватель виниловых пластинок. Новые продукты созданы в честь основателя бренда, Дитера Бурместера (Dieter Burmester), которому в этом году исполнилось бы 75 лет.

 

Кроме того, существующая линейка Reference будет дополнена, в том числе новыми моделями акустических систем. После того, как в прошлом году немецкий производитель представил премиальную систему окружающего звучания для автомобилей Porsche 911, компания планирует вернуться к основному виду деятельности и сосредоточить усилия на выпуске продукции, которая всегда была её специализацией: Hi-Fi компонентов для дома. На фото – первое из таких устройств, предусилитель Burmester 777. Основатель компании собрал его из частей медицинского оборудования. Три семерки означают дату выпуска: июль (седьмой месяц) 1977 года. Спустя 30 лет появилась его юбилейная версия, Burmester 077.

 

Марианна Бурместер, управляющий директор компании: «Дитер Бурместер был перфекционистом, который создавал свои разработки с непревзойдённой до сих пор технической точностью. Наша цель - продолжать следовать этому бескомпромиссному подходу».

Связанные новости:
 Kramer Electronics сменила владельцев - 09.02.2021 15:33
 Harman отмечает 75-летие - 13.01.2021 17:55
 Тридцатилетие KNX - 15.10.2020 10:28
 Burmester: чего не хватало немецким бюргерам  - 17.05.2019 13:30
 Больше Burmester’ов, хороших и разных - 19.02.2019 13:40
 В новый год – с новым интерьером - 17.12.2018 15:30
 Sonance: 35 лет на рынке - 17.09.2018 15:00
 Burmester 175: виниловый проигрыватель к 40-летию бренда - 31.05.2017 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007