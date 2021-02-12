Burmester почтит память основателя компании

12.02.2021 11:15

Burmester Audiosysteme GmbH анонсировала несколько новых разработок, которые появятся в ассортименте компании в 2021 году. Среди них – музыкальные центры, усилители мощности и проигрыватель виниловых пластинок. Новые продукты созданы в честь основателя бренда, Дитера Бурместера (Dieter Burmester), которому в этом году исполнилось бы 75 лет.

Кроме того, существующая линейка Reference будет дополнена, в том числе новыми моделями акустических систем. После того, как в прошлом году немецкий производитель представил премиальную систему окружающего звучания для автомобилей Porsche 911, компания планирует вернуться к основному виду деятельности и сосредоточить усилия на выпуске продукции, которая всегда была её специализацией: Hi-Fi компонентов для дома. На фото – первое из таких устройств, предусилитель Burmester 777. Основатель компании собрал его из частей медицинского оборудования. Три семерки означают дату выпуска: июль (седьмой месяц) 1977 года. Спустя 30 лет появилась его юбилейная версия, Burmester 077.

Марианна Бурместер, управляющий директор компании: «Дитер Бурместер был перфекционистом, который создавал свои разработки с непревзойдённой до сих пор технической точностью. Наша цель - продолжать следовать этому бескомпромиссному подходу».