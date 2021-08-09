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Burmester: премьера в Гонконге


09.08.2021 10:55

 

 

Немецкий Burmester анонсировал две новинки: акустические системы BC150 и проигрыватель виниловых дисков 217. Премьера состоялась на выставке High End Audio Visual Show, открывшейся в Гонконге 6 августа.

 

BC150 – трёхполосный громкоговоритель с фазоинвертором, компактная версия модели BC350. Внутри – твитер Air Motion Transformer, 18-сантиметровый среднечастотник и 32-сантиметровый вуфер. Виниловый проигрыватель 217 создан на базе модели 175 из фирменной серии Reference. Это низкорезонансная конструкция из алюминия с двумя ременными приводами. Тонарм – прямой, карданного типа, из углеволокна и алюминия; с иглой Shibata.

 

Эти устройства – первые из новых разработок, о которых представители компании объявили в феврале нынешнего года и выпуск которых должен состояться до весны 2022 года. Burmester уже принимает предзаказы на новинки; отгрузки начнутся в ноябре и октябре соответственно.

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