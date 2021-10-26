Бывают кинотеатры домашние, а бывают… карманные

26.10.2021 09:55

Звучит странно? Пока да, но, похоже, скоро в этой фразе не будет ничего удивительного – в том числе благодаря Wemax Go Pro. Это устройство представляет собой карманный (в прямом смысле этого слова: его глубина – всего один дюйм, и гаджет легко помещается в карман джинсов) ALPD FHD лазерный проектор, на сегодня – самый маленький в мире.



Он способен проецирвать изображения размером до 120 дюймов по диагонали с разрешением 1080p HD. Яркость устройства благодаря технологии лазер-фосфорных дисплев (Advanced Laser Phosphor Display, или ALPD) – 600 ANSI люменов. Производитель утверждает, что её использование делает проекторы на 200% эффективнее тех, в которых применяются светодиоды. При этом ALPD-модели ещё и «полезнее» для человеческого зрения, поскольку вместо вредного для глаз голубого цвета (HEV-излучение) являются источниками менее опасного жёлтого.



Wemax Go Pro способен функционировать не менее 25 тысяч часов. Устройство выпускается в двух версиях: базовой (299 долларов США) и профессиональной (599 долларов США).