Бывшие инженеры Apple решили конкурировать с… Apple

29.05.2020 11:15

Два бывших инженера Apple, работавшие над созданием модели HomePod, обещают в ближайшем будущем представить новый смарт-спикер, который, по их словам, будет «революционным» по качеству звучания устройством.



Свою разработку они назвали Cell. Кристофер Стрингер (Christopher Stringer) и Афруз Фэмили (Afrooz Family) уверены, что их детище сможет конкурировать с Sonos One и много обсуждаемым в последнее время, но ещё не вышедшим на рынок Apple HomePod 2. Они обещают создать цилиндрическую колонку, излучающую на 360 градусов и способную равномерно заполнить помещение звуком, «неотличимым от живого исполнения». При этом одного громкоговорителя будет достаточно. Таким образом, Cell может оказаться более дешевой и менее сложной альтернативой беспроводным акустическим системам, подобным Sonos.



Технические характеристики, функции, дата выпуска, цена – об этом пока ни слова. Вряд ли это может заставить Apple отнестись к заявлению своих бывших работников всерьёз – в конце концов, это далеко не первое обещание «догнать и перегнать» лидера рынка.