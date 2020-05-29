ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Бывшие инженеры Apple решили конкурировать с… Apple


29.05.2020 11:15

 

 

Два бывших инженера Apple, работавшие над созданием модели HomePod, обещают в ближайшем будущем представить новый смарт-спикер, который, по их словам, будет «революционным» по качеству звучания устройством.

 

Свою разработку они назвали Cell. Кристофер Стрингер (Christopher Stringer) и Афруз Фэмили (Afrooz Family) уверены, что их детище сможет конкурировать с Sonos One и много обсуждаемым в последнее время, но ещё не вышедшим на рынок Apple HomePod 2. Они обещают создать цилиндрическую колонку, излучающую на 360 градусов и способную равномерно заполнить помещение звуком, «неотличимым от живого исполнения». При этом одного громкоговорителя будет достаточно. Таким образом, Cell может оказаться более дешевой и менее сложной альтернативой беспроводным акустическим системам, подобным Sonos.

 

Технические характеристики, функции, дата выпуска, цена – об этом пока ни слова. Вряд ли это может заставить Apple отнестись к заявлению своих бывших работников всерьёз – в конце концов, это далеко не первое обещание «догнать и перегнать» лидера рынка.

Связанные новости:
 Ждать ли появления Apple HomePod 2? - 27.05.2020 10:47
 Sonos Move: больше подробностей - 20.08.2019 08:00
 Alexa та же, звук – получше - 22.07.2019 14:40
 Sonos: теперь с Google Assistant - 16.05.2019 08:00
 Sonos One Gen 2: в чём разница? - 11.03.2019 08:00
 Apple Home Pod: расслышать всё - 04.12.2018 14:30
 Apple нужна «свежая кровь» - 30.11.2018 09:00
 Соцопрос: «умный дом» в Великобритании. Часть 2. - 17.08.2018 14:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007