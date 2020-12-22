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C AirPods и в пир, и в мир…


22.12.2020 12:55

 

 

Тренд сезона – крошечные сумочки (да-да, мы о моде), больше похожие на брелоки, которые можно комбинировать с обычной «полноразмерной» сумкой. Компания Gucci никак не могла остаться в стороне и выпустила сразу несколько вариантов таких аксессуаров, предназначенных для ношения – и мы снова возвращаемся к тематике нашего портала! – наушников Apple AirPods и AirPods Pro.

 

Одна из новинок – жёсткий кейс из фирменного текстиля GG Supreme цвета беж и чёрного дерева. У него имеется бамбуковая ручка и длинный съёмный ремень из кожи коричневого цвета. Внутри кейс эффектно отделан ярко-красной кожей. Размеры футляра: 7,7 x 6 x 3,6 см; цена – 1100 долларов США.

 

В ассортименте Gucci имеются также две модели «попроще». Эти кейсы-чехлы для наушников Apple выполнены в том же стиле, что и описанный выше сундучок, но оснащаются золотистым карабином, с помощью которого футляр можно прицепить к сумке, рюкзаку и пр., и кнопкой-застёжкой. Есть вариант как для AirPods, так и для AirPods Pro – они различаются формой и размерами и предназначены как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, для женщин предусмотрен вариант на цепочке.

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