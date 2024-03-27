ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition: посвящается легенде


27.03.2024 18:43

 

 

Британская компания Cambridge Audio выпустила ограниченную партию фирменных устройств категории «всё-в-одном Evo 150 в специальной версии DeLorean Edition. Внешний вид DeLorean Edition – отсылка к дизайну культового спортивного автомобиля DMC-12, который когда-то выпускала DeLorean Motor Company. Усилитель поставляется в комплекте со сменными магнитными боковыми панелями двух видов.

 

Evo 150 – комбинация универсального интегрального усилителя мощностью 150 ватт и сетевого плеера. Платформа StreamMagic обеспечивает высокое качество потоковой передачи. Владелец плеера может слушать интернет-радио, пользоваться всеми возможностями стриминговых сервисов или выбирать записи и альбомы из собственной музыкальной коллекции, цифровой или аналоговой. Благодаря встроенному MM-фонокорректору к усилителю можно подключить проигрыватель виниловых пластинок. Поддерживается подключение по Bluetooth (с aptX HD); для подключения аналоговых источников предусмотрены балансные входы XLR.

 

На передней панели усилителя расположены фирменный двойной поворотный регулятор Evo и 6,8-дюймовый цветной ЖК-экран. В мае 2024 года Cambridge Audio обновит программное обеспечение, после чего на дисплей любого Evo 150 и Evo 75 вместо обложки воспроизводимого альбома можно будет вывести изображение стрелочных индикаторов VU, характерных для винтажных аналоговых аудиокомпонентов.

Связанные новости:
 Nagra навсегда - 11.03.2024 16:33
 Сетевой плеер Cambridge Audio CXN100 - 07.02.2024 13:22
 Легендарный Linn Sondek LP12 – в авторской версии Джони Айва - 26.07.2023 15:53
 Campfire Audio: заявка на победу - 08.12.2022 12:11
 Sound Burger возвращается! - 01.11.2022 18:32
 Mission 770: винтаж по-новому  - 22.03.2022 12:14
 Новый винил Cambridge Audio: Alva TT V2 и Alva ST - 13.01.2022 12:46
 Cambridge Audio EVOлюционировал - 08.04.2021 13:31
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007