Cambridge Audio Evo 150 DeLorean Edition: посвящается легенде

27.03.2024 18:43

Британская компания Cambridge Audio выпустила ограниченную партию фирменных устройств категории «всё-в-одном Evo 150 в специальной версии DeLorean Edition. Внешний вид DeLorean Edition – отсылка к дизайну культового спортивного автомобиля DMC-12, который когда-то выпускала DeLorean Motor Company. Усилитель поставляется в комплекте со сменными магнитными боковыми панелями двух видов.

Evo 150 – комбинация универсального интегрального усилителя мощностью 150 ватт и сетевого плеера. Платформа StreamMagic обеспечивает высокое качество потоковой передачи. Владелец плеера может слушать интернет-радио, пользоваться всеми возможностями стриминговых сервисов или выбирать записи и альбомы из собственной музыкальной коллекции, цифровой или аналоговой. Благодаря встроенному MM-фонокорректору к усилителю можно подключить проигрыватель виниловых пластинок. Поддерживается подключение по Bluetooth (с aptX HD); для подключения аналоговых источников предусмотрены балансные входы XLR.

На передней панели усилителя расположены фирменный двойной поворотный регулятор Evo и 6,8-дюймовый цветной ЖК-экран. В мае 2024 года Cambridge Audio обновит программное обеспечение, после чего на дисплей любого Evo 150 и Evo 75 вместо обложки воспроизводимого альбома можно будет вывести изображение стрелочных индикаторов VU, характерных для винтажных аналоговых аудиокомпонентов.



