Cambridge Audio Evo One: 700 ватт беспроводного звука

14.08.2024 20:50

Evo One – беспроводная аудиосистема, оснащённая 14 динамиками и встроенным усилителем класса D мощностью 700 Вт. Новинка разработана инженерами компании Cambridge Audio.

Evo One – система категории «всё-в-одном», по сути, музыкальный стример со встроенными динамиками. Их 14, и этим объясняются размеры устройства (67,5 x 13 x 29 см), точнее, длина корпуса. Мощность встроенного усилителя – 700 Вт, по 50 на каждый из драйверов (четыре дюймовых твитера, четыре 2,24” среднечастотника и шесть длинноходных басовиков 2,75”). Динамики расположены спереди, сзади и по бокам колонки для оптимальной дисперсии. Производитель обещает «непревзойдённую чистоту звука с глубоким хорошо контролируемым басом» и «более широкие возможности», чем у традиционных систем категории «всё-в-одном».

За стриминг «отвечает» фирменная платформа StreamMagic; она поддерживает Spotify Connect, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, UPnP и интернет-радио, имеет сертификацию Roon Ready и воспроизводит аудиофайлы с разрешением до 32 бит / 192 кГц при подключении по Wi-Fi или Ethernet. Также есть поддержка Bluetooth 5.1, AirPlay 2 и Google Cast. Устройство можно использовать в составе многозонных мультирум-систем. На передней панели – 6,8-дюймовый цветной дисплей (1280 х 480 пикселей), на который выводятся обложки альбомов и информация об аудиотреках, а также изображение [виртуальных] индикаторов уровня аудиосигнала. Управление – кнопками на корпусе устройства или через мобильное приложение. Через HDMI eARC Evo One можно подключить к телевизору; есть линейный вход для аналоговых источников, а также оптический цифровой вход и порт USB Type-A.



