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Cambridge Audio EVOлюционировал


08.04.2021 13:31

 

 

Новая линейка, EVO, появилась в ассортименте Cambridge Audio. Пока в серии всего два устройства – это многофункциональные стримеры формата «всё-в-одном» со встроенными усилителями разной мощности. Компания не планирует на этом останавливаться и обещает в скором времени выпустить акустику EVO S и проигрыватель EVO CD.

 

Российским поклонникам бренда придётся подождать, а в Европе EVO 150 (150 Вт) и EVO 75 (75 Вт) появятся в продаже уже в апреле. Цвет корпусов новых стримеров – тёмно-серый, почти чёрный. Боковые панели – съёмные. Две трети площади фронтальной панели занимает LCD дисплей (диагональ 6,8 дюйма). Из функциональных возможностей отметим поддержку популярных стриминговых сервисов, разнообразие вариантов подключения (оптика, разъём RCA, вход TV ARC под кабель HDMI, джек на 3,5 мм для наушников и пр.) и использование в качестве источника контента практически любого устройства. У старшей модели имеется также встроенный фонокорректор (ММ). 

 

Сетевая платформа StreamMagic поддерживает все современные форматы и сервисы для трансляции музыки в высоком качестве. Хороший запас мощности обеспечивает инновационная система усиления Hypex NCore класса D. Имеется встроенный ЦАП ESS Sabre, предусмотрена возможность подключения по Bluetooth (aptX HD).

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