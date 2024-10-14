Cambridge Audio EX Series: стример и усилитель

14.10.2024 14:20

В новую линейку EX Series, компоненты которой запустила в производство компания Cambridge Audio, входят две модели электронных устройств: аудиостример EXN100 и стереоусилитель EXA100.



В стримере Cambridge Audio EXN100 используется ЦАП ESS ES9028Q2M SABRE32 Reference – такой же, как в модели CXN100; новинка оснащается цветным дисплеем большего (на 25%, 1280x720) размера, расширены коммутационные возможности благодаря разъёму HDMI eARC и поддержке Bluetooth aptX HD. Изменения коснулись и дизайна – в том числе передней панели аппарата и главного элемента управления, большого поворотного регулятора. Устройство совместимо с мультирум-системами Roon, поддерживает Chromecast, AirPlay 2 и передачу аудиофайлов высокого разрешения по Wi-Fi, Ethernet и USB Audio. ЦАП способен обрабатывать входящий цифровой сигнал до 32 бит / 768 кГц и DSD 512. Стриминговая платформа – StreamMagic собственной разработки, четвёртого поколения, с поддержкой Spotify Connect, TIDAL Connect, Deezer, Qobuz, Roon Ready, UPnP и интернет-радио. Есть цифровые оптические и коаксиальные входы/выходы, стерео RCA и балансные XLR аналоговые входные разъёмы. Управление осуществляется через мобильное приложение StreamMagic или с помощью нового пульта, который поставляется вместе с EXA100 (или приобретается отдельно). Режим предусилителя позволяет использовать стример в качестве цифрового контроллера



Новый интегральный усилитель Cambridge Audio EXA100 развивает мощность 100 Вт на канал. Варианты коммутации: балансный XLR и линейный аналоговый входы, HDMI eARC, оптический и коаксиальный цифровые входы, а также USB и 6,3-мм разъём для подключения наушников. Используемый ЦАП: ESS Sabre ES9018K2M.



