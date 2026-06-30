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Cambridge Audio: новый, активный, современный


30.06.2026 11:23

 

 

Премьера новой серии L/R активных громкоговорителей Cambridge Audio состоялась на CES 2026. Эксперты сходятся во мнении, что L/R – большой шаг вперёд в разработке активных АС, делающий Cambridge Audio одним из лидеров на рынке современных домашних аудиосистем.  

 

В серию входят три модели, L/R S, L/R M и L/R X ценой от 549 до 2299 долларов США. Колонки продаются стереопарами, выпускаются в шести цветах (синий, зелёный, оранжевый, чёрный, белый и с отделкой натуральным ореховым шпоном). Корпуса L/R X и L/R M слегка подсвечиваются снизу. «Старшая» 2,5-полосная L/R X – это 400 Вт мощности, 28-миллиметровый твитер Torus, два басовика (5”, один излучает вперёд, второй – вниз) и пассивные радиаторы (6”, схема force-cancelling). У L/R M всего меньше: мощность – 300 Вт, низкочастотные динамики – четырёхдюймовые, корпус компактнее. Утверждается, что звук при этом такой же плотный и мощный, как у колонок бОльших габаритов; музыкальность тоже на высоте. 

 

В обеих моделях используются технология DynamEQ и стриминговый Wi-Fi модуль StreamMagic с HDMI eARC и встроенным MM-фонокорректором. Колонки одной стереопары связываются через USB-C или без проводов, по технологии WiSA. Платформа StreamMagic четвёртого поколения – это поддержка мультирум-функций через Google Cast или Apple AirPlay 2; Wi-Fi или Ethernet стриминг; TIDAL Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer и др., ROON Ready, UPnP и Internet Radio. «Умные» алгоритмы DynamEQ настраивают звучание на высоких и низких частотах при изменении уровня громкости. Есть возможность настройки в зависимости от места установки колонок; сабвуферный выход позволяет расширить стереосистему до конфигурации 2.1.

 

У 100-ваттной L/R S также есть поддержка технологии DynamEQ, но беспроводное подключение осуществляется по Bluetooth с aptX HD. Эти колонки, с твитером 21 мм, длинноходным трёхдюймовым басовым драйвером и щелевым портом фазоинвертора на задней панели, рассчитаны на использование в небольших помещениях в качестве настольной аудиосистемы или для установки на книжной полке. Как и в более крупных моделях серии, здесь есть аналоговый линейный вход, оптический Toslink, USB Audio и выход для сабвуфера. Колонки всех моделей новой серии поставляются в комплекте с пультом Bluetooth LE – с прямым выбором входов и предустановками эквалайзера. Дополнительно можно приобрести фирменную наклонную настольную подставку.

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