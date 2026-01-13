Cambridge L/R Series – для тех, кто любит поярче

ВХОД НА САЙТ

13.01.2026 14:59

 

 

Британский производитель акустических систем Cambridge Audio представил новинку, линейку L/R Series. В неё входят первые в истории бренда активные полочные колонки категории «подключи и слушай»: компактные L/R S, следующие за ними по рангу и более крупные L/R M, а также флагманские L/R X.

 

Все модели выпускаются в корпусах белого, синего, зелёного, оранжевого и чёрного цвета, а также с отделкой, имитирующей древесину ореха. Модели L/R M и L/R X очень похожи: эти 2,5-полосные колонки со стримингвоым модулем комплектуются 28-миллиметровым твитером Torus, парой басовиков и пассивными радиаторами для усиления басов. Разница лишь в размерах корпусов и совокупной мощности: 300 Вт у L/R M против флагманских 800 Вт. Громкоговорители этих моделей имеют входы для прямого подключения телевизора и проигрывателя виниловых дисков и поддерживают стриминг по Wi-Fi – через фирменное приложение StreamMagic (Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music, AirPlay 2, Google Cast и Roon Ready). В основание колонок интегрирована LED подсветка.

 

Младшая модель серии – двухполосная система с жёсткокупольным твитером (21 мм) и трёхдюймовым длинноходным вуфером. Мощность стереосистемы – 100 Вт (по 50 Вт на колонку). Поддержки Wi-Fi стриминга здесь нет – только Bluetooth aptX. Встроенный фонокорректор и входы HDMI eARC также отсутствуют. Зато есть оптический, AUX и USB входные разъёмы. По этой причине младшая модель более чем в четыре раза дешевле флагманской и почти в три раза – средней «эмки». В продаже новинки появятся в этом году, когда именно – не уточняется.

Комментарии

2007