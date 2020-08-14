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Campfire Audio: Andromeda v.3


14.08.2020 17:52

 

 

Компания Campfire Audio в третий раз обновила одну из своих самых популярных моделей наушников. Устройство, названное Andromeda Green – что несколько удивляет, потому что версия 2019 года также выпускалась в корпусе зелёного цвета – конструктивно значительно отличается от своих предшественников.

 

По-прежнему пятидрайверные, теперь наушники оснащаются цельной внутренней акустической камерой – это положительно сказалось на звуке, ощутимо улучшив его детализацию. Конструкторы уменьшили количество движущихся элементов, что повышает надёжность и даёт основание рассчитывать на то, что наушники прослужат дольше. Звуковод стал короче; специальная сетка защищает его от загрязнения.

 

Обновлённая Andromeda воспроизводит частоты в диапазоне от 10 Гц до 28 кГц, обладает чувствительностью 112 дБ и сопротивлением 12,8 Ом. В комплект поставки входит чехол, посеребренный неспутываемый кабель ALO Audio Smoky Litz, набор амбушюр разного размера и щеточка для чистки.

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